Виробництво цементу. Фото: Дікергофф цемент Україна

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії CRH придбати акції ПрАТ «Дікергофф цемент Україна». Мова йде про два цементних заводи, один з яких на Миколаївщині.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Зазначається, що забезпечить їй перевищення 50% голосів у вищому органі управління активу, який купується.

Також АМКУ дав дозвіл на виконання заходів щодо зменшення конкуренції на ринку виробництва цементу. Їх мають виконати протягом 24 місяців після завершення угоди.

Нагадаємо, що умовою концентрації є передання 25-28% акцій ПрАТ із правом вето незалежному інвестору протягом дев'яти місяців із моменту здійснення купівлі.

Очікується, що таким інвестором стане Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), оскільки в грудні 2023 року CRH підписала мандатний лист із ним щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні.

Крім того, CRH буде зобов'язана регулярно протягом п'яти років звітувати АМКУ, зокрема про обсяги виробництва продукції та відпускні ціни на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялося, що ірландська компанія CRH може збільшити фактично до 50% свою частку на ринку цементу в Україні після закриття угоди про купівлю активів компанії «Дікергофф Цемент Україна», серед яких завод біля Миколаєва.

Нагадаємо, що Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз» стали найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році.