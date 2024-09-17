У Миколаєві планують встановити надгробки на могилах загиблих захисників України. Фото: сайт «Вікна»

Комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» планує витратити 4,5 мільйона гривень на виготовлення і встановлення 160 надгробків для загиблих захисників та захисниць України.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro.

Аукціон відбудеться 20 вересня 2024 року, а роботи мають завершити до кінця року.

Надгробки виготовлять із габро. На кожному буде портрет, ім’я, прізвище, дати народження і смерті загиблого, а також релігійні символи. Всі деталі художнього оформлення будуть узгоджувати з родичами. Після цього надгробки встановлять на почесних військових секторах.

Слід зазначити, що «Миколаївська ритуальна служба» вже оголошувало аналогічний тендер, проте переможця було відхилено, через неповний пакет документів.

У липні 2024 року КП «Миколаївська ритуальна служба» також замовляло виготовлення 160 памʼятників для загиблих українських військових 6,2 мільйона гривень. Переможцем було визначено ФОП, який згодився виконати роботи за 2,9 мільйона гривень.