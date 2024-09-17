У Миколаєві виділять ₴4,5 млн на встановлення пам'ятників для загиблих військових
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- Аліна Квітко
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9:16, 17 вересня, 2024
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Комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» планує витратити 4,5 мільйона гривень на виготовлення і встановлення 160 надгробків для загиблих захисників та захисниць України.
Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro.
Аукціон відбудеться 20 вересня 2024 року, а роботи мають завершити до кінця року.
Надгробки виготовлять із габро. На кожному буде портрет, ім’я, прізвище, дати народження і смерті загиблого, а також релігійні символи. Всі деталі художнього оформлення будуть узгоджувати з родичами. Після цього надгробки встановлять на почесних військових секторах.
Слід зазначити, що «Миколаївська ритуальна служба» вже оголошувало аналогічний тендер, проте переможця було відхилено, через неповний пакет документів.
У липні 2024 року КП «Миколаївська ритуальна служба» також замовляло виготовлення 160 памʼятників для загиблих українських військових 6,2 мільйона гривень. Переможцем було визначено ФОП, який згодився виконати роботи за 2,9 мільйона гривень.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив рішення створити на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.
Вшанування загиблих військових на Миколаївщині
У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.
Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:
- кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;
- кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;
- Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.
Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.
Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.
Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.
Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.
Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.