Облаштування підземної лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА.

Херсонська міська клінічна лікарня імені Лучанського придбала медичне обладнання у компанії, яку підозрюють у завищенні цін.

Про це повідомляє місцеве видання «МОСТ».

Всі п’ять закупівель проводились без використання електронної системи, згідно з розпорядженням начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна №509 «Про введення в дію рішень Ради оборони Херсонської області» від 5 вересня. Договори підписали з київським ТОВ «Медсервісгруп». Згідно із договорами фірма має поставити партію обладнання для облаштування підземного операційного блоку загальною вартістю понад 22,5 мільйона гривень.

Згідно з даними з системи бізнес-аналітики YouControl, власниками ТОВ «Медсервісгруп» є кияни Андрій Коломоєць та Андрій Забережний.

Зазначається, що Андрій Забережний раніше був співзасновником компаній із групи «Емансіс», яка займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами. Крім цього, у 2018 році Андрія Забережного визнали винним за частиною 1 статті 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та призначили штраф 6800 тисяч гривень.

Також за даними видання ціни на обладнання завищені. Все обладнання закуповується коштом субвенції з держаного бюджету.

Зокрема, у договорі вказано, що три відсмоктувачі «9E-A» лікарня купує по 20 тисяч гривень за штуку. У січні минулого року таке саме обладнання купував Центр первинної медико-санітарної допомоги Чортківської міської ради. Тоді лікарі з Тернопільщини заплатили за один відсмоктувач 5 тисяч гривень. Тобто херсонські медики заплатили за аналогічне обладнання втричі більше.

Ціни на обладнання. Фото: МОСТ

Дефібрилятор «PRIMEDIC DefiMonitor XD» для херсонської лікарні підрядник продає за 482 тисячі гривень за штук, а торік Міська клінічна лікарня №11 в Одесі купила аналогічний на 95 тисяч дешевше.

Крім цього, шістнадцять моніторів пацієнта «М1000» херсонська лікарня купує у «Медсервісгруп» за 101 тисячу гривень за штуку, у той час, як за запитом в інтернеті аналогічне обладнання коштує 39 тисяч (без доставки). Або ж десять насосів шприцевий «МР-30» купують по 82 тисячі гривень за штуку, хоча така сама модель в інтернет-магазині медтехніки коштує 46 тисяч гривень (без доставки).

Ціни на обладнання. Фото: МОСТ

Апарат штучної вентиляції легень «VG70» підрядник продає за 1,6 мільйонів гривень за штуку. Таких лікарня замовила три. Проаналізувавши ціни в інтернеті, МОСТ дізнався, що наразі такі апарати коштують в середньому 1,05 мільйонів гривень за штуку (без доставки).

Видання вказує, що лікарня могла переплатити на обладнанні понад 2,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже проведено тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься також в укритті.

Його обладнають на базі міської лікарні імені Лучанського. Зазначимо, що роботи на об’єкті виконуватиме ТОВ «АЛСВІТ ПЛЮС» з міста Київ. Сховище з облаштованим в ньому хірургічним блоком мали завершити до 1 вересня 2024 року.

Також нагадаємо, що у серпні цього року Державне бюро розслідувань затримали директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців. Цим він завдав державі збитків на понад 21 мільйонів гривень.