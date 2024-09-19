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З бюджету Одеси виділили ще ₴310 млн на потреби ЗСУ

Український прапор у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Український прапор у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

На допомогу підрозділам Сил оборони з бюджету Одеси додатково виділили 310 мільйонів гривень. Ці кошти заклали у міську програму «Безпечне місто Одеса».

Відповідне рішення ухвалили депутати Одеської міської ради час засідання сесії 18 вересня, пишуть «МикВісті»

З потребою у цих грошах до міської ради звернулись військові. Але цього разу обговорення та прийняття відповідного рішення не транслювалось онлайн.

Як повідомив «Українському радіо Одеса» депутат міськради Петро Обухов, на сесії були присутні військові, тому заради безпеки саме цей момент не транслювався онлайн.

«Ми прийняли рішення, що поки військові присутні, приймемо бюджет при них. Заради безпеки це не транслювалося онлайн», — прокоментував депутат.

Загалом станом на 18 вересня 2024 року на обороноздатність і безпеку з бюджету Одеси виділили 1,3 мільярда гривень, уточнили у міській раді. 

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

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