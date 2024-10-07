Нідерланди інвестують €400 млн у спільну розробку дронів з Україною

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро розробку дронів. Фото: NOS

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на спільну з Україною розробку та виробництво безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час свого візиту до Харкова, передає видання NOS.

За словами міністра, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, а решту виготовлятимуть в Україні та інших країнах. Брекельманс також нагадав, що Нідерланди відіграли важливу роль у постачанні Україні літаків F-16 та систем Patriot.

«Зараз ми продовжуємо це з сучасними безпілотниками», — зазначив він.

Міністр додав, що ці дрони можна буде використовувати для різних цілей: розвідки, оборони та атак, як у повітрі, так і на суші та на морі. Якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва.

Нагадаємо, що Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» уклало угоди про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

У лютому 2024 року стало відомо, що Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє новий завод в Україні.

Крім того, в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.

Також у липні цього року повідомлялося, що Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.