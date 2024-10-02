Укроборонпром уклав партнерські угоди з чотирма західними зброярськими компаніями

«Українська оборонна промисловість» уклало угоди про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями. Фото: УкрОборонПром

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» уклало угоди про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це сталося під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, де були присутні представники близько 300 компаній з понад 30 країн. На форумі Укроборонпром підписав документи щодо партнерства зі зброярськими компаніями з США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Також зазначається, що у першому півріччі цього року українські виробники зброї виготовили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Виробничі потужності дронів становлять 4 мільйонів одиниць, з яких вже законтрактовано понад 1,5 мільйонів.

«Українська оборонна промисловість» уклало угоди про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями. Фото: УкрОборонПром «Українська оборонна промисловість» уклало угоди про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями. Фото: УкрОборонПром

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

У лютому 2024 року стало відомо, що Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє новий завод в Україні.

Крім того, в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.

Також у липні цього року повідомлялося, що Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.