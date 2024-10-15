«Задача – чути та допомагати»: на Миколаївщині запрацює платформа діалогу з бізнесом

Співпраця бізнесу і влади, ілюстративне фото: Prostir

У Миколаївській області стартує нова платформа «Діалог влади з бізнесом», яка має на меті забезпечити ефективну комунікацію між місцевими підприємцями та органами влади.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, дана платформа функціонуватиме відповідно до ініціативи президента.

«На Миколаївщині запрацює платформа для діалогу з бізнесом, яка дозволить проводити зустрічі як офлайн, так і онлайн відповідно до наказу президента. Тематичні зустрічі проходитимуть на базі Миколаївської обласної військової адміністрації, а основним інструментом для цього стануть місцеві та регіональні конгреси. Це дозволить нам внести важливі зміни, щоб центральна влада почула голос бізнесу», – заявив Віталій Кім.

Що відомо про підвищення податків

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.

Головні зміни стосуються підвищення військового збору з 1,5% до 5% для тих, хто вже його сплачує, а також введення збору у розмірі 1% для платників єдиного податку третьої групи. А також:

авансові внески на АЗС,

1% податок для ФОПів 3-ї групи,

25% податку на прибуток для фінансових установ,

помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання,

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Навіщо підвищувати податки

За розрахунками уряду, ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 млрд грн вже цього року, а наступного - 137 млрд грн.

Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії, кажуть в уряді. Проте там же кажуть і про те, що на військові витрати лише цього року бракує щонайменше 500 млрд грн.

Зокрема, як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові кошти потрібні на додаткову мобілізацію.

Зазначимо, що бізнес та оглядачі вкрай критично поставилися до податкових змін, ініційованих урядом.