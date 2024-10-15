  • вівторок

    15 жовтня, 2024

  • 12.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 15 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.5° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Віталій Кім анонсував старт платформи «Діалог влади з бізнесом» у Миколаївській області

Старт платформи «Діалог влади з бізнесом», фото з відкритих джерелСтарт платформи «Діалог влади з бізнесом», фото з відкритих джерел

У Миколаївській області розпочинає роботу регіональна платформа «Діалог влади з бізнесом», створена для ефективної комунікації між підприємцями та місцевою владою. Це ініціатива, що реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського, має на меті оперативно розв'язувати проблеми бізнесу на місцях.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що нова платформа функціонуватиме в форматі офлайн та онлайн. Основна база роботи — Миколаївська ОВА. За його словами, основними завданнями платформи є внесення системних змін у бізнес-середовище, розв'язання проблемних питань на всеукраїнському рівні та активна підтримка підприємців.

«Формат – офлайн та онлайн. База - Миколаївська ОВА. Задача – вносити системні зміни, вирішувати проблемні питання на всеукраїнському рівні, чути та допомагати бізнесу», – повідомив Віталій Кім.

Своєю чергою, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов зазначив, що у межах цієї платформи щотижня будуть проходити відкриті зустрічі підприємців із представниками місцевої влади.

«На цих заходах кожен підприємець отримає можливість донести свої пропозиції щодо покращення економічного клімату в регіоні й проблемні питання, які негативно впливають на розвиток бізнесу. Відтак за результатами онлайн та офлайн-зустрічей будуть ухвалені конструктивні рішення щодо порушених під час діалогу питань», — зазначив директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов.

Голова Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області Володимир Євсєєв підкреслив важливість запуску платформи, назвавши її «актуальною та своєчасною». Він висловив впевненість, що завдяки цій ініціативі відбудеться не лише відродження, а й підвищення рівня регіонального бізнесу.

«Це демонстрація послідовності у підході влади до побудови європейських відносин з підприємцями. Впевнений, що завдяки такій співпраці з бізнесом ми не тільки відродимо, а й виведемо регіональний бізнес на новий рівень», – сказав Володимир Євсєєв.

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Миколаївська ОДА.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївська область посіла 6 місце в антирейтингу по кількості нелегальних АЗС
В Україні продовжує роботу програма «Національний кешбек»: умови участі та деталі
«Задача – чути та допомагати»: на Миколаївщині запрацює платформа діалогу з бізнесом

Читайте також:

новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко
новини

Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Останні новини про: Бізнес та економіка

«Задача – чути та допомагати»: на Миколаївщині запрацює платформа діалогу з бізнесом
В Україні продовжує роботу програма «Національний кешбек»: умови участі та деталі
Миколаївська область посіла 6 місце в антирейтингу по кількості нелегальних АЗС

Кім про нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300: «Такого не було з 2022 року»

Дружна морпіха, що служив на Миколаївщині не вірить у самогубство чоловіка та вимагає ексгумацію

7 годин тому

Психологиня з Миколаєва розповіла, як розмовляти з дітьми про міни

Головне сьогодні