Віталій Кім анонсував старт платформи «Діалог влади з бізнесом» у Миколаївській області

Старт платформи «Діалог влади з бізнесом», фото з відкритих джерел

У Миколаївській області розпочинає роботу регіональна платформа «Діалог влади з бізнесом», створена для ефективної комунікації між підприємцями та місцевою владою. Це ініціатива, що реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського, має на меті оперативно розв'язувати проблеми бізнесу на місцях.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що нова платформа функціонуватиме в форматі офлайн та онлайн. Основна база роботи — Миколаївська ОВА. За його словами, основними завданнями платформи є внесення системних змін у бізнес-середовище, розв'язання проблемних питань на всеукраїнському рівні та активна підтримка підприємців.

«Формат – офлайн та онлайн. База - Миколаївська ОВА. Задача – вносити системні зміни, вирішувати проблемні питання на всеукраїнському рівні, чути та допомагати бізнесу», – повідомив Віталій Кім.

Своєю чергою, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов зазначив, що у межах цієї платформи щотижня будуть проходити відкриті зустрічі підприємців із представниками місцевої влади.

«На цих заходах кожен підприємець отримає можливість донести свої пропозиції щодо покращення економічного клімату в регіоні й проблемні питання, які негативно впливають на розвиток бізнесу. Відтак за результатами онлайн та офлайн-зустрічей будуть ухвалені конструктивні рішення щодо порушених під час діалогу питань», — зазначив директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов.

Голова Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області Володимир Євсєєв підкреслив важливість запуску платформи, назвавши її «актуальною та своєчасною». Він висловив впевненість, що завдяки цій ініціативі відбудеться не лише відродження, а й підвищення рівня регіонального бізнесу.