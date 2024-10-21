Виробництво пороху, тканини, олії: на Одещині збирають перший врожай бавовни

Перший врожай бавовни. Фото: Суспільне. Одеса

На Одещині збирають перший врожай бавовни з п'ять гектарів експериментальних плантацій, які засіяли у травні цього року. Вчені хочуть оцінити можливість використання української бавовни для виробництва пороху, а також тканин і олії.

Про це йде мова у репортажі Суспільне. Одеса.

За словами директора Одеської філії інституту експертизи сортів рослин Василя Цапенко, аграрії засіяли п'ять різних сортів, включаючи зразки з США, Німеччини та Туреччини.

Перший врожай бавовни. Фото: Суспільне. Одеса

Заступник голови комітету з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський додав, що насіння посадили на експериментальних полях в Кілійському та в Роздільнянському районах.

Він впевнений, що цей проєкт має потенціал не лише для оборонної промисловості, але й для розвитку текстильної галузі, адже Україна імпортує більшість тканин. Також насіння бавовни, що становить 60% маси рослини, планують використовувати для виробництва олії.

«Я вважаю, що ця тема не тільки для пороху, це ще потягне дуже великий ланцюг підприємців, які будуть переробляти бавовну», — зазначив Чернявський.

Зібрана бавовна пройде експертизу в лабораторіях Міноборони та Мінстратегпрому, щоб перевірити її придатність для виробництва пороху.

Нагадаємо, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

Як інформувалось, в Україні станом на 4 жовтня аграрії зібрали 56,6 мільйона тонн нового врожаю з площі 15,8 мільйона гектарів. Одещина, Полтавщина та Вінниччина є лідерами за валовим збором зернових.