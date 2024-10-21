  • понеділок

    21 жовтня, 2024

  • 11.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 11.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Виробництво пороху, тканини, олії: на Одещині збирають перший врожай бавовни

Перший врожай бавовни. Фото: Суспільне. ОдесаПерший врожай бавовни. Фото: Суспільне. Одеса

На Одещині збирають перший врожай бавовни з п'ять гектарів експериментальних плантацій, які засіяли у травні цього року. Вчені хочуть оцінити можливість використання української бавовни для виробництва пороху, а також тканин і олії. 

Про це йде мова у репортажі Суспільне. Одеса.

За словами  директора Одеської філії інституту експертизи сортів рослин Василя Цапенко, аграрії засіяли п'ять різних сортів, включаючи зразки з США, Німеччини та Туреччини. 

Перший врожай бавовни. Фото: Суспільне. ОдесаПерший врожай бавовни. Фото: Суспільне. Одеса

Заступник голови комітету з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський додав, що насіння посадили на експериментальних полях в Кілійському та в Роздільнянському районах. 

Він впевнений, що цей проєкт має потенціал не лише для оборонної промисловості, але й для розвитку текстильної галузі, адже Україна імпортує більшість тканин. Також насіння бавовни, що становить 60% маси рослини, планують використовувати для виробництва олії.

«Я вважаю, що ця тема не тільки для пороху, це ще потягне дуже великий ланцюг підприємців, які будуть переробляти бавовну», — зазначив Чернявський

Зібрана бавовна пройде експертизу в лабораторіях Міноборони та Мінстратегпрому, щоб перевірити її придатність для виробництва пороху.

Нагадаємо, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

Як інформувалось, в Україні станом на 4 жовтня аграрії зібрали 56,6 мільйона тонн нового врожаю з площі 15,8 мільйона гектарів. Одещина, Полтавщина та Вінниччина є лідерами за валовим збором зернових.

Останні новини про: виробництво зброї

Виробники зброї не встигають за попитом, — експерти
В Україні відкрили новий завод, який виробляє безпілотники
В Україні невдовзі розпочнуться випробовування власних КАБів, — Повітряні сили

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: виробництво зброї

В Україні невдовзі розпочнуться випробовування власних КАБів, — Повітряні сили
В Україні відкрили новий завод, який виробляє безпілотники
Виробники зброї не встигають за попитом, — експерти

У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

7 годин тому

Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні