Виробництво пороху, тканини, олії: на Одещині збирають перший врожай бавовни
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- Світлана Іванченко
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19:01, 21 жовтня, 2024
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На Одещині збирають перший врожай бавовни з п'ять гектарів експериментальних плантацій, які засіяли у травні цього року. Вчені хочуть оцінити можливість використання української бавовни для виробництва пороху, а також тканин і олії.
Про це йде мова у репортажі Суспільне. Одеса.
За словами директора Одеської філії інституту експертизи сортів рослин Василя Цапенко, аграрії засіяли п'ять різних сортів, включаючи зразки з США, Німеччини та Туреччини.
Заступник голови комітету з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський додав, що насіння посадили на експериментальних полях в Кілійському та в Роздільнянському районах.
Він впевнений, що цей проєкт має потенціал не лише для оборонної промисловості, але й для розвитку текстильної галузі, адже Україна імпортує більшість тканин. Також насіння бавовни, що становить 60% маси рослини, планують використовувати для виробництва олії.
«Я вважаю, що ця тема не тільки для пороху, це ще потягне дуже великий ланцюг підприємців, які будуть переробляти бавовну», — зазначив Чернявський.
Зібрана бавовна пройде експертизу в лабораторіях Міноборони та Мінстратегпрому, щоб перевірити її придатність для виробництва пороху.
Нагадаємо, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.
Як інформувалось, в Україні станом на 4 жовтня аграрії зібрали 56,6 мільйона тонн нового врожаю з площі 15,8 мільйона гектарів. Одещина, Полтавщина та Вінниччина є лідерами за валовим збором зернових.
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