Українські аграрії вже зібрали понад 56 млн тонн нового врожаю, Одещина лідирує за валовим збором зернових

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

В Україні станом на 4 жовтня аграрії зібрали 56,6 мільйона тонн нового врожаю з площі 15,8 мільйона гектарів. Одещина, Полтавщина та Вінниччина є лідерами за валовим збором зернових.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Жнива йдуть за розкладом і з гарними показниками. Це важливо, бо, попри війну, продовольча безпека України — це і продовольча безпека планети», — написав він.

Зокрема, зернових зібрали 37,3 мільйона тонн, олійних — 5,8 мільйона, а цукрового буряку накопали 3,5 мільйона тонн.

Зазначається, що обмолочено 100% площ пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Наразі завершується збирання проса та гречки. Триває обмолот кукурудзи, соняшнику та сої.

Лідерами за валовим збором зернових є сільгосптоваровиробники Одещини — 4,2 мільйона тон, Полтавщини — 3,3 мільйона тон та Вінниччини — 2,6 мільйона тонн.

За урожайністю зернових найкращі показники в аграріїв Хмельниччини — 64,3 ц/га, за ними сільгоспвиробники Буковини - 61,3 ц/га та Івано-Франківщини — 59 ц/га.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.