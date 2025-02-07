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На Одещині через теплу зиму гризуни та комахи загрожують врожаю

Через теплу зиму та велику кормову базу на Одещині значно збільшилася кількість полівок і шкідливих комах, що становить небезпеку для врожаю.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Зазначається, що миші підгризають коріння дерев і об’їдають кору, що може призвести до загибелі молодих саджанців. Якщо кількість гризунів перевищить 3-5 колоній на гектар, аграрії будуть змушені застосовувати хімічні засоби для боротьби з ними.

Крім гризунів, через вологу погоду активізувалися зимові та борошняні кліщі, кореневі гнилі, борошниста роса та зернова міль. Вони можуть знищити значну частину врожаю озимих культур та багаторічних трав.

Фахівці радять аграріям уважно стежити за посівами та бути готовими до обробки полів у разі перевищення допустимої кількості шкідників.

Грибкове захворювання, яке вражає пшеницю та ячмінь, фото: Держпродспоживслужби в Одеській областіГрибкове захворювання, яке вражає пшеницю та ячмінь, фото: Держпродспоживслужби в Одеській області
Захворювання озимої пшениці, фото: Держпродспоживслужби в Одеській областіЗахворювання озимої пшениці, фото: Держпродспоживслужби в Одеській області
Ушкодження рослин зимовим зерновим кліщем, фото: Держпродспоживслужби в Одеській областіУшкодження рослин зимовим зерновим кліщем, фото: Держпродспоживслужби в Одеській області

Раніше розповідалось, що у 2024 році порти Одещини перевантажили понад 97 мільйонів тонн вантажу, що на 57% більше ніж у 2023 році. Здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу.

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