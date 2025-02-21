Аграрії Одещини отримали майже ₴300 млн за державною програмою кредитування

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Сільськогосподарські підприємства Одеської області залучили 296,2 мільйона гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9» з початку 2025 року.

Кошти отримали 60 агрогосподарств, з яких 58 зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (ДАР), повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Загалом по Україні 811 підприємств залучили 3,7 мільярда гривень у межах цієї програми. Лідерами за обсягом кредитування стали Київська (449,2 мільйона гривень), Чернігівська (323,4 мільйона гривень) та Одеська області.

З 2025 року отримати державне фінансування можуть лише підприємства, зареєстровані в ДАР.

Загалом, за різними програмами кредитування, українські аграрії у 2025 році вже залучили понад 8 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що з початку цього року аграрії Миколаївської області також залучили фінансову підтримку для розвитку господарств. За різними кредитними програмами вони отримали 341,5 мільйона гривень, які спрямовали на 14 підприємств.