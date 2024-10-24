На компенсацію проїзду пільговиків у Миколаєві планують виділити ₴180 млн

Автобуси з Праги, які передали «Миколаївпастрансу». Фото: «Миколаївпастранс»

На компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті у 2025 році з міського бюджету планують виділити 179,2 мільйона гривень.

Про це під час засідання міської комісії з питань законності повідомив директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко, передають «МикВісті».

Збільшення фінансування заплановано у рамках програми соціального захисту на 2024-2026 роки та пов’язане з ростом кількості пільговиків, серед яких сім’ї загиблих і особи з інвалідністю внаслідок війни.

— Сьогодні ми компенсуємо проїзд лише на автобусах «Миколаївпастратранс» та «ЄвротрансТехсервіс», які обслуговують маршрути до Матвіївки. На 2024 рік передбачено суму в 179,2 мільйона гривень. Цьогоріч виділили менше, але на наступний рік планується закупівля додаткового транспорту, — зазначив Сергій Василенко.

Згідно з даними програми у 2024 році департамент виділив 101 мільйон 696 тисяч гривень на компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті.

Перелік завдань та заходів програми «Соціальний захист» на 2024-2026 роки. Скриншот з документу

Процес нарахування компенсацій проводиться за допомогою встановленого коефіцієнта, який був розрахований до війни і відображає відсоток пільговиків серед загальної кількості пасажирів. Транспортні підприємства, такі як «Миколаївпастратранс», щомісячно надають дані про виручку від продажу квитків. Ця сума множиться на коефіцієнт, що дозволяє визначити суму компенсацій, яку місто виплачує перевізникам за обслуговування пільгових категорій.

Сергій Василенко зазначив, що цей коефіцієнт не оновлювався з початку війни, хоча кількість пільговиків у місті зросла.

— Сьогодні ми користуємось ще старим методом. Можливо, він сьогодні не такий реальний, і ми вже всю війну не змінювали цей коефіцієнт. Хоча ми розуміємо, що кількість пільговиків не зменшилась, а вони практично всі в місті, — пояснив Сергій Василенко.

Голова комісії, депутатка Миколаївської міської ради від партії «Європейська солідарність» Олена Кісельова підняла питання про відсутність електронних карток для пільговиків, які вже використовуються в інших містах України, зазначивши, що у Миколаєві компенсації досі здійснюються за застарілими методами.

— Чому в інших містах України введена картка містянина і там на неї заведена певна кількість пільгових перевезень і це все цифровізовано. А у нас як 10 років назад гроші просто передаються по якимось табличкам, — сказала вона.

Сергій Василенко зазначив, що до війни питання введення «картки містянина» обговорювалось, проте не було реалізовано.

— До війни це питання неодноразово піднімалося, проводились обговорення і участь деяких компаній, але воно не реалізувалось через різні причини. Сподіваємося, що після війни ми перейдемо на адресну компенсацію, — сказав він.

Нагадаємо, що у комунальних автобусах Миколаєва планують зробити безкоштовним проїзд для школярів. Для цього їм потрібно буде лише надати діючий учнівський квиток.

Також в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. На даний момент термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».