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Миколаївська міськрада схвалила збільшення фінансування програми компенсацій за іпотекою до ₴30 млн

Миколаївська міськрада підтримала програму компенсацій за іпотеку. Фото для ілюстрації з сайту mrpl.cityМиколаївська міськрада підтримала програму компенсацій за іпотеку. Фото для ілюстрації з сайту mrpl.city

Депутати Миколаївської міської ради підтримали програму компенсацій для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотекою, що діятиме у 2025-2027 роках.

Таке рішення ухвалили на черговій сесії міськради 30 жовтня, повідомляє «МикВісті».

Додатково депутати підтримали правку, яка збільшує фінансування програми з 6 до 30 мільйонів гривень.

— Гарна ідея, де ми гроші брати будемо?, — прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що скористатися програмою зможуть окремі категорії жителів міста, зокрема військовослужбовці, вчителі, медики та науковці. Вони матимуть право на відшкодування до 50% першого цільового внеску, але сума не перевищуватиме 200 тисяч гривень.

У вересні програму компенсацій погодив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, плануючи фінансування у розмірі 6 мільйонів гривень, тобто по 2 мільйони на рік. 

Проте на засіданні бюджетної комісії 22 жовтня депутат Андрій Янтар запропонував збільшити фінансування до 30 мільйонів на три роки, тобто по 10 мільйонів щорічно, що дозволить отримати компенсації близько 50 особам. Під час сесії також додали правку, яка передбачає придбання житла лише в Миколаєві, без можливості купівлі в інших регіонах України.

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