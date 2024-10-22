«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Компенсазії за іпотеку. Фото для ілюстрації Getty Images

Миколаївські депутати пропонують збільшити витрати з бюджету на програму компенсацій для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотекою на 2025-2027 роки.

Це питання обговорювали на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

— Я згоден, що ця програма потрібна, адже в Миколаєві катастрофічно бракує медичних працівників, особливо на первинній ланці, де переважно працюють пенсіонери. Якщо ми хочемо втримати молоді кадри, то повинні створювати умови, а найкращі з них — це прив'язка до власного житла. Я вважаю, що програма повинна фінансуватися не по два мільйони на рік, це лише 10 осіб по 200 тисяч гривень, — сказав депутат Андрій Янтар.

Він пропонує збільшити фінансування у п'ять разів. Наразі програма, яку планують прийняти, передбачає виділення з міського бюджету 6 мільйонів гривень на три роки, по 2 мільйони гривень на рік. Це розраховано орієнтовно на 10 людей на рік. Андрій Янтар запропонував збільшити фінансування до 30 мільйонів гривень на три роки, тобто по 10 мільйонів на рік, щоб компенсацію могли отримати близько 50 осіб.

— Якщо лише один лікар чи медична сестра отримає допомогу на рік, це не вирішить проблему. Якщо ми на утримання котів і собак можемо витратити 15 мільйонів (гривень, — прим.), на інформатизацію та електронне урядування — 54 мільйони, то я вважаю, що і на житло потрібно збільшити витрати з бюджету хоча б у п'ять разів, щоб ми не приймали програму «для галочки», — додав Андрій Янтар.

Скористатися програмою зможуть окремі категорії жителів міста, зокрема військовослужбовці, вчителі, медики та науковці. Начальник департаменту соціального захисту Миколаївської міськради Сергій Василенко зазначив, що питання щодо місця розташування житла наразі не вирішене, і це обговорюватиметься найближчим часом.

— На прикладі житла для військових: за державні кошти вони можуть придбати його у будь-якому місті України, а за кошти місцевого бюджету — лише в Миколаєві. Але під час обговорення лунали різні пропозиції, оскільки людина виплачуватиме кредит роками, і можливо, не варто обмежувати її прив'язкою до міста, — пояснив він.

Депутати вважають, що програма повинна бути спрямована на придбання житла лише в Миколаєві та виключати можливість купівлі в інших регіонах України.

— Ні, ми ж хочемо стимулювати людей залишатися в Миколаєві, а не купувати житло у Львові за рахунок міського бюджету. У деяких містах і так справи кращі, ніж у нас, — зазначив голова бюджетної комісії Федір Панченко.

Депутати проголосували «за» програму компенсацій з внесеними правками. Далі проєкт рішення розглянуть на сесії Миколаївської міської ради.

Зазначимо, раніше виконавчий комітет Миколаївської міської ради вже погодив програму компенсацій для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотекою, що діятиме у 2025-2027 роках.

Також нагадаємо, що у 2022 році в Україні стартувала програма «єОселя» стартувала, яка є частиною політики «Зроблено в Україні».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки за програмою «єОселя». Тепер у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Раніше повідомлялося, що українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат «єВідновлення», щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою «єОселя».

З початку 2024 року за програмою доступного житла «єОселя» українські родини оформили 7254 кредити на загальну суму 12,4 мільярда гривень.