«єОселя»: з початку року більше 7 тисяч українських родин отримали іпотеку

З початку 2024 року за програмою доступного житла «єОселя» українські родини оформили 7254 кредити на загальну суму 12,4 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

За його словами 70% кредитів були використані для придбання житла на вторинному ринку. При цьому збільшуються показник покупки житла в новобудовах, нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення.

Українці оформлюють іпотечні кредити. Інфографіка міністерства економіки України

Програма «єОселя» дозволяє військовослужбовцям, правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям та іншим громадянам отримувати іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% або 7% залежно від категорії.

«Програма дає можливість всім, хто потребує окремого житла або покращення умов проживання, отримати іпотечні кредити за пільговою ставкою. За весь час дії програми 13 579 родин отримали кредити на суму понад 21,8 млрд грн. Зокрема, найбільше кредитів взяли у Київській області та місті Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій, Рівненській та Волинській областях», — розповів Телюпа.

Програма «єОселя» стартувала у 2022 році, і є частиною політики «Зроблено в Україні».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки за програмою «єОселя». Тепер у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Раніше повідомлялося, що українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат «єВідновлення», щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою «єОселя».

Нагадаємо, що з початку дії програми «єВідновлення» мешканці Миколаївської області загалом отримали понад 1,3 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.

Загалом жителі Миколаївщини написали 7597 заяв на компенсації за пошкоджене майно. З них наразі вдалося обробити 61% (4647 звернень).

А мешканці Херсонщини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російські обстріли отримали понад 1,6 мільярда гривень на відновлення або купівлю нового житла.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що загалом у Херсонській області налічують понад 30 тисяч пошкоджених та зруйнованих російськими боєприпасами об'єктів.