Аудит: в Одеській ветлікарні виявили порушення майже на ₴1,3 мільйона

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В Одеській обласній лікарні ветеринарної медицини виявили фінансові порушення на суму близько 1,3 мільйона гривень, повідомили в Держаудитслужбі Південного офісу.

За даними ревізії, лікарня необґрунтовано виплачувала премії, які мали надходити зі спеціального фонду, але були використані кошти з загального фонду. На це витратили понад 720 тисяч гривень.

Крім того, близько 520 тисяч гривень премій були виплачені адміністративному персоналу. Зокрема, кошти отримали бухгалтери, юристи та інженери, які не мають прямого відношення до забезпечення ветеринарно-санітарної безпеки міста.

Також лікарня покривала послуги електропостачання за рахунок коштів, призначених для інших потреб, що призвело до додаткових збитків у розмірі 53 тисячі гривень.

За порушення двом посадовцям склали адмінпротоколи за статтею 164-2 КУпАП. Лікарня отримала вимогу усунути порушення, а матеріали ревізії передані до Нацполіції в Одеській області.

Раніше повідомлялось, що на Одещині в деклараціях посадовців виявили неточності та помилки на загальну суму 43 мільйони гривень.

Нагадаємо, що в Одеській області Антимонопольний комітет оштрафував компанії за змову у тендерах.