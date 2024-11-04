Херсонщина готується до зими: понад 17 тисяч родин отримали допомогу

Олександр Прокудін розповів про допомогу для підготовки до опалювального сезону. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

На Херсонщині понад 17 тисяч родин отримали допомогу на підготовку до зими. Загальна сума компенсацій склала 133 мільйона гривень.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час брифінгу.

«Минулого тижня допомогу отримали понад 6,5 тисяч сімей: 240 отримали брикети, решта — гроші для їх купівлі. Загальна сума підтримки склала 133 мільйонів гривень. Всього допомогу для підготовки до опалювального періоду отримали вже більш ніж 17 тисяч родин», — розповів Прокудін.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні завершили підготовку до опалювального сезону.

Крім того, на Херсонщині до холодів обладнали 193 пункти незламності, з яких 163 вже працюють.