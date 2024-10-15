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У Херсоні завершено підготовку до опалення, – ОВА

Кіт, ілюстративне фото з відкритих джерелКіт, ілюстративне фото з відкритих джерел

У Херсоні завершено підготовку до опалювального сезону.

Як зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в етері «Єдині новини», наразі подача тепла є основним пріоритетом.

«У Херсоні майже завершено підготовку системи централізованого теплопостачання, що є нашим головним пріоритетом. Забезпечення теплом місцевих жителів — це ключове завдання для обласного центру», – повідомив він.

Олександр Прокудін зазначив, що сотні родин отримали підтримку у підготовці до опалювального сезону:

«Що стосується інших населених пунктів, то основне завдання полягає в забезпеченні населення опалювальними матеріалами. У кожній громаді визначено потреби, і наші партнери, включаючи міжнародні організації, погодилися їх покрити. Допомогу отримали понад 5800 сімей: більш ніж 1800 родин отримали брикети, сотні родин — дрова, а ще 3900 сімей отримали грошову допомогу на загальну суму майже 70 мільйонів гривень».

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки

Водночас стало відомо, що нову тепломережу по вулиці Пограничній у Миколаєві не встигнуть збудувати до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Однак директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці роботи

А завершити усі роботи із заміни зношений мереж Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що нова тарифна політика підприємства передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

На підприємстві також наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків отримали акти готовності систем.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. А наприкінці вересня в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили про 90% готовності до опалювального періоду.

13 жовтня очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що область готова до старту опалювального сезону. Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.

 

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