193 пункти незламності: Херсонщина готується до зими

Олександр Прокудін розповів про підготовку до опалювального сезону. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

На Херсонщині до холодів обладнали 193 пункти незламності, з яких 163 вже працюють.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, решта пунктів готові до відкриття в будь-який момент. Усі вони забезпечені генераторами, паливом, доступом до Інтернету, засобами для обігріву та приготування гарячих напоїв.

«Мешканці області зможуть прийти, зігрітися та зв'язатися з рідними. Минулу зиму ми пережили завдяки цим пунктам, і зараз також готові до майбутньої зими», — зазначив Прокудін.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві оновили список пунктів незламності, де жителі можуть підзарядити гаджети, скористатися інтернетом чи зігрітися у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у звʼязку з частими аварійними відключеннями світла в серпні у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що регіон підготовлений до зимового періоду краще, ніж у попередні сезони.

Крім того, на початку вересня ситуація з електропостачанням у Миколаївській області стабілізувалася, черги на відключення електроенергії скоротилися.

Раніше в управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА розповіли, що ще в трьох медичних закладах області встановлять сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії.

Крім того, стало відомо, що в Південноукраїнську опалювальний сезон розпочнеться тільки коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.

Також, у «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили, що найближчим часом опалення для миколаївців не запустять через теплу погоду.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за терло понад 222 мільйони гривень.