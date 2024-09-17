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Кім про готовність енергетичної системи до зими: «Пройдемо цей сезон спокійніше»

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, фото: «МикВісті»Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що регіон підготовлений до зимового періоду краще, ніж у попередні сезони. Але не дивлячись на це, робота енергосистеми залежатиме від кількості обстрілів та їх наслідків.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

— З 2022 року трохи легше, попри збільшення обстрілів. Але ми залежимо від кількості російських ракет, але якщо їх буде, як завжди, ситуація залишиться стабільною. На мою думку, ми зараз краще підготовлені і пройдемо цей сезон спокійніше, ніж попередні, — сказав Віталій Кім.

Очільник області підкреслив, що всі варіанти, включаючи можливі блекаути, пропрацьовані. Соціальна інфраструктура, зокрема лікарні, забезпечена дизель-генераторами та мають запас палива. По Миколаївщині встановлено і підключено 1500 дизель-генераторів, готових до роботи. Крім того, у лікарнях та школах встановлюють сонячні панелі для економії ресурсів.

— У всіх закладах є генератори, які працюють на паливі, але це дорого. Тому ми встановлюємо сонячні панелі та акумулятори, щоб умовно безкоштовно отримувати електроенергію, — додав Кім.

Нагадаємо, що на початку вересня ситуація з електропостачанням у Миколаївській області стабілізувалася, черги на відключення електроенергії скоротилися. 

Раніше в управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА розповіли, що ще в трьох медичних закладах області встановлять сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії.

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