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На Миколаївщині покращилась ситуація з електропостачанням: черги на відключення зменшились

Центральна вулиця Миколаєва під час відключення світла, фото: «НикВести»Центральна вулиця Миколаєва під час відключення світла, фото: «МикВісті»

Ситуація з електропостачанням у Миколаївській області стабілізувалася, черги на відключення електроенергії скоротилися. 

Про це 2 вересня повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час єдиного телемарафону. 

За його словами, фахівці також змінили тактику захисту енергетичної системи у відповідь на дії росіян.

— Нині ситуація зі світлом стабільна і краща, ніж три дні тому. Хоча я не можу розголошувати всі деталі, відзначу, що черги на відключення скоротилися. Ми адаптуємо нашу тактику захисту енергетичної системи у відповідь на дії росіян, — повідомив Віталій Кім.

Як відомо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла розповів, що у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності. 

Також через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, що від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.  

Крім того, 2 вересня, «Миколаївобленерго» повідомило про тимчасову зміну черг погодинних графіків відключень світла.

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