На Миколаївщині покращилась ситуація з електропостачанням: черги на відключення зменшились
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- Аліна Квітко
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16:20, 02 вересня, 2024
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Ситуація з електропостачанням у Миколаївській області стабілізувалася, черги на відключення електроенергії скоротилися.
Про це 2 вересня повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час єдиного телемарафону.
За його словами, фахівці також змінили тактику захисту енергетичної системи у відповідь на дії росіян.
— Нині ситуація зі світлом стабільна і краща, ніж три дні тому. Хоча я не можу розголошувати всі деталі, відзначу, що черги на відключення скоротилися. Ми адаптуємо нашу тактику захисту енергетичної системи у відповідь на дії росіян, — повідомив Віталій Кім.
Як відомо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла розповів, що у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.
Також через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.
Нагадаємо, що від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.
Крім того, 2 вересня, «Миколаївобленерго» повідомило про тимчасову зміну черг погодинних графіків відключень світла.