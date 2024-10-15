Погода не дозволяє: в облтеплоенерго повідомили, коли миколаївцям увімкнуть опалення

Одна із котелень у Миколаєві. Архівне фото "МикВісті".

У «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили, що найближчим часом опалення для миколаївців не буде запущено. Ще не дозволяє тепла погода.

Про це повідомили у «Миколаївоблтеплоенерго».

Миколаївцям нагадали, що згідно чинного законодавства, опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середньодобова температура повітря становить +8 градусів за Цельсієм та нижче.

«За таких температурних показників, після рішення виконкому Миколаївської міської ради про початок опалювального сезону, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» упродовж кількох діб готове буде запустити всі котельні», — додали на комунальному підприємстві.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за терло понад 222 мільйони гривень.