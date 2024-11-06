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Обстріл енергетичної інфраструктури Миколаївщині завдав збитків довкіллю на понад ₴1,6 млн

Ілюстративне фото удару по енергетиці. Фото: Ukraine Front LineУдару по енергетиці. Ілюстраційне фото: Ukraine Front Line

Державні інспектори розрахували завдану шкоду довкіллю через російський обстріл обʼєкту енергетичної інфраструктури Миколаївщини — майже 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

На Миколаївщині внаслідок російського обстрілу, 26 вересня, боєприпаси потрапили до об’єкту енергетичної інфраструктури. Уламками засмітили земельну ділянку площею 100 квадратних метрів.

За розрахунками екологів, загальний розмір шкоди довкіллю склав понад 1,6 мільйона гривень.

«Інформацію вже передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для внесення до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російського обстрілу 9 жовтня Одеської області та 18 жовтня Одеси.

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