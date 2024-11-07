Миколаївська ОВА уклала договір на будівництво укриття за ₴34 млн з фірмою, що має судові претензії через неякісне виконання робіт

Укриття в навчальних закладах Миколаєва. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Миколаївська обласна військова адміністрація уклала договір на будівництво укриття у Нечаянському ліцеї на суму 33,8 мільйона гривень з будівельною компанією «Інтербуд», що має судові претензії через неякісне виконання та завищення обсягів робіт.

Відповідні дані опубліковані на порталі ProZorro.

Як раніше писали «МикВісті», департамент архітектури та містобудування Миколаївської ОВА оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття для ліцею в селищі Нечаяне, оцінивши його вартість у 34,5 мільйона гривень. Торги були заплановані на 25 жовтня 2024 року.

31 жовтня в системі публічних закупівель з’явилась інформація, що договір уклали з компанією «Інтербуд» на суму 33,8 мільйона гривень. Угоду підписали без відкритих торгів, оскільки компанія була єдиним учасником, який подав пропозицію.

Компанія була єдиним учасником тендеру. Скриншот з ProZorro

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, будівельна компанія «Інтербуд» була заснована у 2016 році в Миколаєві Михайлом Мазуром та Вадимом Драпезо. За час свого існування фірма отримала державних замовлень на загальну суму 415,6 мільйонів гривень, зокрема у 2024 році виграла вісім тендерів на 95,7 мільйонів гривень.

Доходи компанії від участі у державних закупівлях. Скриншот з YouControl

Зазначимо, що за час свого існування будівельна компанія «Інтербуд» має 9 судових справ. Як зʼясувалося, з 2018 року прокуратура Миколаївської області через суд вимагає від компанії понад 900 тисяч гривень за завдані збитки. Відповідне рішення міститься в єдиному державному реєстрі судових рішень. Справи стосуються виконання двох договорів, зокрема, ремонту Казанківської багатопрофільної лікарні. За даними слідства, підрядник неякісно виконав роботи, завищив обсяги виконаних робіт.

Рішення суду про стягнення суми збитків з компанії. скриншот з Єдиного державного реєстру судових рішень

Тендер на ремонт Казанківської БЛ, який виграла компанія «Інтербуд». Скриншот з YouControl

Згідно з даними, що містяться в системі YouControl, йдеться зокрема про тендер на реконструкція лікувальних корпусів №1 та №2 Казанківської центральної районної лікарні з впровадженням енергозберігаючих заходів на суму 4,1 мільйона гривень, який підрядник уклав з лікарнею у вересні 2018 року.

Окрім того, з'ясувалося, що у 2021 році Михайло Мазур, отримав обвинувачення в розтраті бюджетних коштів, де постраждалою стороною також була Казанківська лікарня. Однак у червні 2022 року справу закрили через завершення строку досудового розслідування, попри те що прокуратура намагалась оскаржити це рішення в суді.

Справа Михайла Мазура про розкрадання бюджетних коштів. Скриншот з YouControl

Зазначимо, що згідно з тендерною документацію, завершити будівництво укриття у Нечаянському ліцеї компанія повинна до 31 грудня цього року.

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

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Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність»під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «МикВісті» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

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