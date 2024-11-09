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Білгород-Дністровський порт продали за ₴90 млн: це вдвічі менше за початкову ціну

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Переможна ціна склала 90 мільйонів гривень.

Про це свідчить інформація на сайті «Prozorro.Продажі».

Аукціон відбувся 7 листопада, ціна лота стартувала з 88,99 мільйона гривень. Компанія «Топ-Оффер» запропонувала за актив 90 мільйонів гривень. Це були 13 торги з продажу держстивідору, зазначила директорка порту Оксана Кіктенко. За цей час ціна лота впала на 100 мільйонів гривень.

«Сподіваємось на успішне завершення приватизації та початок нової історії підприємства», – написала вона.

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Для завершення приватизації покупець має переказати на рахунок Фонду державного майна України 108 мільйонів гривень з урахуванням податку.

Компанія «Топ-Оффер», яка стала переможцем аукціону, зареєстрована наприкінці 2023 року в Києві. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, свідчать дані в YouControl.

Засновником та кінцевим бенефіціаром вказаний Євген Богуславський. Дохід компанії за 2023 рік – 20 тисяч гривень. 

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 гектарах основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частину надано в оренду).

Вперше порт виставили на продаж на початку березня 2023 року, але аукціон визнали таким, що не відбувся. На другому аукціоні ТОВ «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова запропонувало за порт 220 мільйонів гривень, але так і не переказало гроші.

Раніше Оксана Кіктенко заявляла, що українські компанії «Нібулон» та «Ніка-Тера» цікавляться приватизацією Білгород-Дністровського порту. Згодом Group DF заявила, що не братиме участі в аукціоні.

За словами директорки порту, потенційних покупців Білгород-Дністровського порту відлякувала глибина підхідного каналу, який має фактичну глибину 1,9 метра при паспортних 5,5 метра.

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