Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Миколаївський морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» Дмитра Фірташа не братиме участі в аукціоні з приватизації Білгород-Дністровського порту.

Про це повідомив керівник з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов, пише LIGA.net.

Ще тиждень тому директорка Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко сказала, що представники порту «Ніка-Тера» приїжджали на підприємство та зацікавилися його приватизацією. Однак в Group DF, куди входить миколаївський порт, відкинули ці припущення. Там пояснили, що для виведення порту на прибуток потрібні додаткові колосальні інвестиції.

«Групі цей актив не цікавий. Йдеться насамперед про днопоглиблювальні роботи. Це мільйони доларів. По-друге, наскільки я знаю, на балансі порту до останнього навіть не було причалів. Для будь-якого портового бізнесу принципово важливо мати свій вихід на море, а не платити концесію державі. Щоб зацікавити інвесторів, причали мають бути на балансі. По-третє, є проблема розвідного мосту до порту, який було розбито окупантами. Це суттєве логістичне обмеження. Також у порту є борги з зарплати», — сказав Олег Арестархов.

Group DF також відлякує конкуренція з глибоководними портами Одеси.

«Все це в комплексі означає, що термін окупності такої інвестиції буде надто великим, щоб за сьогоднішніх умов вкладатися в цей актив», — сказав Олег Арестархов.

Він додав, що Group DF насамперед зацікавлена в відновленні діяльності свого миколаївського порту.

«Лише після перезапуску свого активу група може розглядати придбання інших активів в портовій галузі», — додав він.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.