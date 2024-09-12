«Ніка-Тера» й «Нібулон» змагаються за приватизацію порту на Одещині

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Приватизацією Білгород-Дністровського порту цікавляться дві миколаївські компанії – ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» Дмитра Фірташа, та «Нібулон» Андрія Вадатурського. А також у цьому зацікавлена компанія «Потоки» Вадима Єрмолаєва.

Про це йдеться у матеріалу LIGA.net «Хто може купити Білгород-Дністровський порт».

Приватизаційний аукціон відбудеться 16 вересня. Стартова ціна склала 89 мільйонів гривень, повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Директорка Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко каже, що можливість купівлі розглядала компанія «Нібулон» Андрія Вадатурського. А на підприємство приїжджало багато спеціалістів агрохолдингу для детального ознайомлення з його потужностями.

До порту приїжджали делегації компанії ТОВ «МСП «Ніка-Тера», яка розташована на лівому березі Бузького лиману за 34 милі від моря. «Ніка-Тера» – це диверсифікований порт, що надає стивідорні послуги з перевалювання, зберігання, підготовки й відправлення різних вантажів, зокрема аграрної продукції. Власником компанії є Дмитро Фірташ.

Вивчали можливість придбання порту представники заводу «Потоки». Сам завод спеціалізується на переробленні олійних культур і знаходиться у місті Дніпро. Його власником є місцевий підприємець Вадим Єрмолаєв. На нього були накладені санкції Ради нацбезпеки (РНБО) на десять років через те, що він був пов’язаний із підприємствами, що працювали в Криму й Бердянську, а отже, сплачували податки в російський бюджет.

«У випадку купівлі майна порту компаніями з першої групи, концепція розвитку проста – розвиток угору (банки під зерно чи масло) та вглиб (максимально поглибити підхідний канал для більшого завантаження судна, бажано – до 19 метрів). Для порту – це перспектива на кілька років, тому що необхідно повністю змінити гідротехнічні засоби. Сьогодні щонайбільші параметри причалів і каналу обмежені глибиною 6,5 метра. Виключення складають вантажі з невеликими партіями, такими як шрот, пшениця твердих сортів тощо, для яких достатньо мати флот вантажністю до 10 тисяч тонн», – каже Оксана Кіктенко.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.