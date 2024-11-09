Компанія з Миколаєва приватизує Одеський протезний завод за ₴53 млн

Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, фото: сайт підприємства

Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу «Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства».

Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа Біонік» з Миколаєва, свідчать дані «Prozorro.Продажі».

За актив змагалися два учасники. Зі стартової ціни 46,37 мільйона гривень переможець аукціону запропонував 53,5 мільйона гривень. Ставка конкурента – компанії «Сіті-Трейд-Дніпро» – була на 500 тисяч гривень нижчою.

Компанія «Альфа-Біонік» працює з 2020 року, зареєстроване у Миколаєві. Кінцеві бенефіціари – громадянка Грузії Мадлена Вардеросян та громадянин України Денис Фідченко (Одеса).

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Фірма виготовляє протези верхніх та нижніх кінцівок, ортези на верхні, нижні кінцівки та тулуб, взуття ортопедичне, крісла колісні середньоактивні та з електроприводом тощо.

Одеське протезно-ортопедичне підприємство має 77-річний досвід виробництва медичних і стоматологічних інструментів, ортезів, бандажів та іншої продукції для індивідуального протезування. В асортименті понад 100 найменувань власного виробництва, зокрема ортопедичне взуття, текстильні вироби й матеріали для ортопедії.

До складу лота входить нерухомість сукупною загальною площею 5528,6 квадратних метра (14 будівель, а також споруди та комунікації, що не підлягають державній реєстрації), три земельні ділянки загальною площею 1,253 гектар та сім транспортних засобів.

Станом на 30 червня 2024 року штат підприємства становить 75 працівників.

Новий власник зобов'язується зберегти профіль діяльності підприємства протягом 10 років і пів року не звільняти його працівників.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень.