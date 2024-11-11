Місцевим суддям планують встановити щомісячну доплату ₴10,5 тисячі — Кабмін підготував проєкт бюджету

Кабмін пропонує збільшити доплати місцевим суддям. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України схвалив та вніс до парламенту доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, фінальна версія законопроєкту передбачає зміну доплат суддям місцевих судів.

Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета».

Зазначається, що у першій редакції законопроєкту про бюджет Мінфін пропонував виплачувати суддям першої інстанції премії протягом 2025 року у розмірі 40% від посадового окладу. Втім, оскільки це не передбачається законом про судоустрій, суддівське врядування не схвалило таку ідею.

Як пояснили у виданні, така ідея виникла, оскільки судді першої інстанції наразі отримують менше, ніж деякі чиновники. Зокрема, 63 тисяч гривень посадового окладу. Адже для розрахунку окладів суддів застосовується заморожений з 2021 року прожитковий мінімум в 2102 гривень. Але уряд одночасно не хотів, щоб збільшення їх винагороди потягнуло збільшення «спецпенсій» іншим суддям.

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Наразі, Кабмін запропонував замість премій виплачувати суддям доплати у розмірі 10,5 тисяч гривень.

Так, статтю 41 проєкту закону про Держбюджет на 2025 рік пропонується редакційно уточнити наступним чином:

«Установити, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді. Така спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього».

Втім, ця норма не буде працювати, допоки народні депутати не проголосують спеціальний новий закон, яким дозволять виплачувати суддям окрему доплату.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі одна тисяча гривень. А вже з 1 вересня 2025 року цю доплату збільшать до двох тисяч гривень.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка».