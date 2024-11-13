Понад ₴500 тисяч: В Одесі планують встановити камери відеоспостереження на Алеї Героїв

Алея Героїв в Одесі. Фото: Інтент/Наталя Довбиш

На Алеї Героїв у парку Шевченка в Одесі планують встановити систему відеоспостереження. На це з місцевого бюджету готові виділити 585,5 тисячі гривень.

Тендер на закупівлю та монтаж камер розмістила комунальна установа «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси».

Згідно з тендерною документацією, планується придбати 11 камер Hikvision та картки пам'яті до них, маршрутизатори, комутатори, блоки живлення, засоби захисту від перенапруги, розетки, монтажні блоки та прокласти 550 метрів різних видів кабелю.

Пропозиції приймаються до 18 листопада, аукціон проведуть 19 листопада. Строк поставки, виконання робіт та надання послуг має відбутися до 25 грудня цього року.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради збільшили на 20 мільйонів гривень фінансування програми «Безпечне місто» у 2024 році.