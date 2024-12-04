З початку року українці оформили мікрокредитів більш ніж на ₴37 млрд

Українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни, але середня сума та борги продовжують зростати.

Як свідчать аналітичні дані Opendatabot, за 9 місяців 2024 року українці оформили 5,9 мільйонів мікрокредитів на загальну суму 37,11 мільярда гривен.

Кількість виданих мікрокредитів українцям. Інфографіка: Оpendatabot

Щомісяця оформлюється близько 670 тисяч договорів — аналогічно до 2023 року, але значно менше, ніж у 2021 році, тоді взяли 1,2 мільйона позик.

У той же час, загальна заборгованість за мікрокредитами зросла майже вдвічі із початку року: із 9,3 до 16,02 мільярда гривень.

Заборгованість по мікрокредитам. Інфографіка: Оpendatabot

Середня сума позики збільшилася на 28% порівняно з минулим роком і становить 6190 гривень, це близько 150 доларів. Зазначається, що у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.

Крім того, 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладаються на строк від 3 місяців до 1 року.

Строк видачі мікрокредитів українцям. Інфографіка: Оpendatabot

Нагадаємо, що за перше півріччя 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 мільярда гривень.