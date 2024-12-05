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У школах та дитсадках Південноукраїнську введуть пільги на харчування дітей у 2025 році

У школах та дитсадках Південноукраїнську введуть пільги на харчування дітей у 2025 році. Архівне фото: пресслужба Миколаївської ОВАУ школах та дитсадках Південноукраїнську введуть пільги на харчування дітей у 2025 році. Архівне фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У 2025 році у Південноукраїнській громаді планують запровадити нові пільги на харчування для дітей у школах та дитячих садках. Зокрема, батьківська плата за харчування у дитсадках становитиме 60% від фактичної вартості.

Відповідний проект рішення виконавчого комітету розміщений на офіційному сайті громади, пишуть «МикВісті». 

Безкоштовне харчування передбачають для таких категорій:

  • дітей із малозабезпечених сімей;
  • дітей-сиріт і вихованців дитячих будинків сімейного типу;
  • внутрішньо переміщених та дітей, які постраждали від війни;
  • дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
  • дітей військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або перебувають у полоні;
  • дітей службовців органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • дітей із сімей, чий дохід не перевищує прожитковий мінімум;
  • дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивні групи та класи).

Крім того, знижку 50% планують для дітей із багатодітних родин. А деякі категорії школярів отримуватимуть безкоштовні сніданки. 

Також передбачається, що учні початкових класів та старші школярі деяких категорій отримуватимуть харчування за кошти місцевого бюджету або державних субвенцій. Батькам інших учнів доведеться оплачувати харчування. 

Як повідомлялось, у школах Миколаєва планують встановити ціни на харчування для початкових класів та дітей, батьки яких належать до учасників бойових дій. Вартість фінансуватимуть з державного бюджету та бюджету міста.

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