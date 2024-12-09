На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Фото: Луцька міська рада

У Миколаївській області планується впровадження нової системи оповіщення населення за 86,1 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Замовником робіт виступає управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року.

Заступник начальника управління цивільного захисту Миколаївської ОВА Сергій Горностай в коментарі «МикВісті» розповів, що стара система оповіщення продовжить функціонувати до моменту запуску нової.

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У той самий час, в Україні триває паралельне використання старих і нових систем, поки не буде завершено оновлення по всій країні.

— Стара система оповіщення буде працювати до тих пір, поки не буде введена в експлуатацію нова система. І поки в цілому по Україні не перейдуть на нову систему оповіщення. Нова система буде встановлюватися в межах територіальних громад, які згодом підключатимуться до загальнодержавної мережі оповіщення, — розповів Сергій Горностай.

Згідно з постановою уряду, до кінця 2026 року всі місцеві громади повинні завершити впровадження нових систем оповіщення.

Нагадаємо, що заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова повідомила, що в регіоні модернізують систему оповіщення, яка б могла працювати при відсутності світла. Дві сучасні сертифіковані системи вже працюють у Миколаєві та Південноукраїнську.

Наразі в області до системи оповіщення підключені 397 сирен і 192 гучномовця. Окрім цього, використовуються чотири FM-радіостанції та мобільний застосунок «Тривога». Однак існуюча аналогова система, яка функціонує вже понад 80 років, є застарілою і не відповідає сучасним вимогам.

Нагадаємо, з обласного бюджету Миколаївщини на 2024 рік виділили 6 мільйонів 100 тисяч гривень на вдосконалення системи оповіщення населення.

Зазначимо, що впродовж літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 — у червні, 115 — у липні, 87 — у серпні.