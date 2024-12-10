На реставрацію історичної брами у центрі Миколаєва заклали лише ₴16 тис, а потрібно ₴7,7 млн

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, — прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

На реставрацію історичних воріт у центрі Миколаєва потрібно 7,7 мільйона гривень. У 2025 році на ці роботи планують передбачити лише 16 тисяч гривень.

Про це свідчать дані матеріалів до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Йдеться про ремонт воріт вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, — прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною. Це об'єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення та включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як житловий будинок 40-50-х років XX сторіччя. Наразі ворота покрилися тріщинами різного розміру та частково осипаються.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті» Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Раніше у коментарі виданню начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міської ради Юрій Любаров повідомив, що стан воріт погіршився після аварії, яка сталася ще до повномасштабного вторгнення. Адже тоді, додав він, одну з колон пошкодила автівка.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

А у жовтні 2024 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва за 499,7 тисячі гривень.

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