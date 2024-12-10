  • вівторок

    10 грудня, 2024

  • 5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 5.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На реставрацію історичної брами у центрі Миколаєва заклали лише ₴16 тис, а потрібно ₴7,7 млн

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, — прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

На реставрацію історичних воріт у центрі Миколаєва потрібно 7,7 мільйона гривень. У 2025 році на ці роботи планують передбачити лише 16 тисяч гривень. 

Про це свідчать дані матеріалів до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Йдеться про ремонт воріт вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, — прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною. Це об'єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення та включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як житловий будинок 40-50-х років XX сторіччя. Наразі ворота покрилися тріщинами різного розміру та частково осипаються. 

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»
Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Раніше у коментарі виданню начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міської ради Юрій Любаров повідомив, що стан воріт погіршився після аварії, яка сталася ще до повномасштабного вторгнення. Адже тоді, додав він, одну з колон пошкодила автівка.  

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

А у жовтні 2024 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва за 499,7 тисячі гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Стелі сипляться шматками». Чому дім на Шнеєрсона, 2 в Миколаєві покрився тріщинами і хто за це має відповідати».

Останні новини про: Відбудова

Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт
₴92 млн на відновлення будинків одеситів після обстрілів, — рішення Одеської міськради
В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Олена Козубовська
новини

На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу приватну інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман

Останні новини про: Відбудова

В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд
₴92 млн на відновлення будинків одеситів після обстрілів, — рішення Одеської міськради
Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через ремонтні роботи?

«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Головне сьогодні