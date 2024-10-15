Департамент ЖКГ замовив проєкт реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва: це коштує майже ₴500 тис.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив проєкт з реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва. Ці роботи коштують 499,7 тисячі гривень.

Про це свідчать дані платформи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про ремонт воріт вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, — прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною. Це об'єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення та включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як житловий будинок 40-50-х років XX сторіччя. Наразі ворота покрилися тріщинами різного розміру та частково осипаються.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті» Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Договір на розробку проєкту реставрації історичних воріт Департамент ЖКГ уклав з компанією «Науково-дослідний центр «Хімарго-Консалтинг». Ця фірма працює вже 14 років і зареєстрована у Південноукраїнську Миколаївської області, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Її директор – Олексій Сорока. Основний вид діяльності «Хімарго-Консалтинг» – допоміжна діяльність у рослинництві, однак серед іншого також діяльність у сфері архітектури.

Підрядник повинен виготовити проєктно-кошторисну документацію реставрації історичних воріт до 5 березня 2025 року.

Історичні ворота вздовж вулиці Кропивницького (колишньої Потьомкінської, – прим.), між вулицями Маріупольською та Соборною, у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Раніше у коментарі виданню начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міської ради Юрій Любаров повідомив, що стан воріт погіршився після аварії, яка сталася ще до повномасштабного вторгнення. Адже тоді, додав він, одну з колон пошкодила автівка.

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