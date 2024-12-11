В Миколаєві одна з найнижчих середніх зарплат по Україні, — аналітика

В Україні зросла середня зарплата. Фото для ілюстрації zerkalo.mk.ua

Середня зарплата в Миколаєві з третій квартал 2024 року склала 18 400 гривень, що є одним з найнижчих показників серед обласних центрів України.

Про це свідчить дослідження, яке провів сайт для пошуку роботи Work.ua.

До прикладу, Одеса займає 5-те місце за рівнем середньої зарплати серед обласних центрів, з показником у 21 500 гривень. Херсон знаходиться на 14-му місці з зарплатою 19 200 гривень. Миколаїв за рівнем заробітних плат майже не відрізняється від таких міст як Житомир (18 000 гривень) і Запоріжжя (18 500 гривень).

Рівень середньої зарплати по Україні. Скриншот з Work.ua

Загалом, середня зарплата в Україні на третій квартал 2024 року становить 22 500 гривень, що на 22% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Найвищі зарплати зафіксовані в Києві (25 000 гривень), Львові (23 000 гривень), Ужгороді (22 500 гривень) та Дніпрі (22 000 гривень). У п'ятірку найбільших також входить Одеса (21 500 гривень). Найнижчі середні зарплати зафіксовані в Сумах, де вони становлять 16 000 гривень, а також у Кривому Розі (17 000 гривень) та Чернігові (17 500 гривень).

Як змінювався рівень середньої зарплати в Україні за роками. Скриншот з Work.ua

Згідно з даними Work.ua, однією з найбільших змін у зарплатах зафіксовано в таких спеціальностях, як керівник відділу контенту (+155%), ортодонт (+90%), продюсер (+58%) та інструктор автошколи (+56%). Це свідчить про те, що на ринку праці існує попит на професіоналів у конкретних галузях, що призводить до зростання їхніх доходів.

Однак, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні становить 21 946 гривень, що трохи нижче за цифри, наведеними на Work.ua. За даними Держстату, найвищі зарплати фіксуються в галузях «Інформація та телекомунікації» — 50 752 гривень, «Фінансова та страхова діяльність» — 40 194 гривень, та «Професійна, наукова та технічна діяльність» — 28 167 гривень. У галузі освіти середня зарплата становить 13 970 гривень, що є однією з найнижчих по країні.

Крім того, за даними Work.ua, з початку війни середня зарплата в Україні зросла більш ніж у два рази, але в доларовому еквіваленті зміни не такі суттєві. Наразі середня зарплата становить 532 долари, тоді як у 2021 році вона була 514 доларів.

Нагадаємо, що середня зарплата чиновників з початку року зросла на 20 тисяч гривень. У жовтні 2024 року середня зарплата працівників державних органів центрального рівня склала 57,5 тисячі гривень.

Зазначимо, що Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) увійшла в трійку лідерів за рівнем заробітних плат посадовців. У Миколаївській ОВА середня зарплата - 49,7 тисяч гривень, посадовий оклад - 26,7 тисяч гривень. У Херсонській ОВА середня зарплата складає 56,3 тисячі гривень, середній посадовий оклад - 31,5 тисяч гривень.