Підприємцям у 7 областях, включаючи Миколаївську, пропонують гранти до $5 тисяч для відновлення бізнесу

Підприємцям у семи областях, включаючи Миколаївську, пропонують гранти до $5 тисяч для відновлення бізнесу, фото: Unplash

Малі та середні підприємці у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях можуть отримати гранти до пʼяти тисяч доларів від Данської ради у справах біженців (DRC).

Як зазначає пресслужба організації, програма, фінансована USAID, спрямована на економічне відновлення регіонів, постраждалих від війни.

Залежно від кількості зареєстрованих працівників бізнес може отримати:

до пʼяти тисяч доларів — для компаній із понад трьома офіційними працівниками;

до трьох тисяч доларів — для підприємств із 1-2 працівниками;

до однієї тисячі доларів — для бізнесів без зареєстрованих працівників.

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Учасники програми повинні відповідати низці критеріїв, зокрема мати щонайменше два роки досвіду роботи, до 20 співробітників і річний оборот до 9 мільйонів гривень. Пріоритет надається бізнесам, які постраждали від війни чи переїхали.

Програма має на меті допомогти малим і середнім підприємствам подолати наслідки війни, щоб вони могли відновити або продовжити свою діяльність.

«Крім того, у пріоритеті бізнеси, які постраждали від війни чи були вимушені переїжджати. При відборі учасників також звертатимуть увагу на життєздатність бізнес-плану, відсутність юридичних перешкод для отримання гранту тощо. Грантові кошти пропонують витратити на закупівлю необхідного обладнання, оренду приміщень, відновлення пошкоджених приміщень чи інші актуальні потреби. Додатково до гранту програма передбачає до п’яти годин бізнес-консультацій щодо бухгалтерського обліку, маркетингу, юридичних питань та інших тем», – зазначає пресслужба.

Детальні критерії та розгорнута інформація про програму є на сторінці реєстрації.

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