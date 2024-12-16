Програма «єОселя»: 364 родини захисників з Одещини отримали компенсацію на житло

ЖК Рів'єра, Миколаїв, фото: ЛУН

Цього року в Одеській області 364 родини захисників скористалися програмою «єОселя» та отримали компенсацію відсоткової ставки за іпотечними кредитами на житло.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами Олега Кіпера, на Одещині видано 709 кредитів на загальну суму 984 мільйони гривень. З них 500 кредитів, на суму 717 мільйонів гривень, отримали військовослужбовці. Крім того, 364 учасники програми вже скористалися компенсацією відсоткової ставки, яка становить 9,3 мільйона гривень.

«На 2025 рік програму продовжено. Одеська ОВА за рахунок обласного бюджету компенсує відсотки за програмою «єОселя» для представників Сил оборони. Завдяки цьому наші захисники можуть придбати житло без переплати за кредитом», — повідомив Олег Кіпер.

Яка ситуація із закупівлею житла для ветеранів на Миколаївщині?

У 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів.

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, було закуплено 80 квартир. Зазначається, що даний проєкт є частиною стратегії «Політика героїв», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Також нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім вручив миколаївським військовим сертифікати на придбання житла. Всього 13 сімей ветеранів отримали сертифікати на 2,5 мільйона гривень на придбання житла.