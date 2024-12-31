За 2024 рік українці сплатили ₴1 трильйон податків
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- Володимир Коваль
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14:31, 31 грудня, 2024
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Надходження коштів до загального фонду державного бюджету від Державної податкової служби перевищили 1 трильйон гривень у 2024 році.
Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.
Серед платежів:
- 270,8 мільярда гривень – податок на прибуток підприємств;
- 267,8 мільярда гривень – податок на додану вартість (зібрано 425,0 мільярдів, відшкодовано – 157,2 мільярда гривень);
- 233,6 мільярда гривень – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 133,5 мільярда гривень – акцизний податок;
- 51,8 мільярда гривень – рентна плата.
Надходження від Державної митної служби склали приблизно 600 мільярдів гривень.
Крім того, у 2024 році до загального фонду державного бюджету було отримано 453,6 мільярда гривень у вигляді міжнародної грантової допомоги.
Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.
Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.
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