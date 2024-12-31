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За 2024 рік українці сплатили ₴1 трильйон податків

Фото: freepik.comФото: freepik.com

Надходження коштів до загального фонду державного бюджету від Державної податкової служби перевищили 1 трильйон гривень у 2024 році.

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.

Серед платежів: 

  • 270,8 мільярда гривень – податок на прибуток підприємств;
  • 267,8 мільярда гривень – податок на додану вартість (зібрано 425,0 мільярдів, відшкодовано – 157,2 мільярда гривень);
  • 233,6 мільярда гривень – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 133,5 мільярда гривень – акцизний податок;
  • 51,8 мільярда гривень – рентна плата.

Надходження від Державної митної служби склали приблизно 600 мільярдів гривень.
Крім того, у 2024 році до загального фонду державного бюджету було отримано 453,6 мільярда гривень у вигляді міжнародної грантової допомоги.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.

Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.

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