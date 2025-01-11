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У Кривому Озері на Миколаївщині відкрили митний термінал: бізнес запрошують до співпраці

Віталій Кім на відкриті митного терміналу у Кривому Озері. Фото: Миколаївська ОДАВіталій Кім на відкритті митного терміналу у Кривому Озері. Фото: Миколаївська ОВА

У Кривому Озері на Миколаївщині відкрили митний термінал із пропускною здатністю на 50 автомобілів та складом площею понад 350 квадратних метрів. 

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який побував на відкритті. 

«Це Миколаївська область. Не зона бойових дій, на трасі Одеса-Київ. Цей термінал має вигідне розташування та меншу вартість послуг в порівнянні з терміналами Одеси та Києва. Тут здійснюють свою діяльність посадові особи Державної митної служби України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів»,  — розповів він.

Кім зазначив, що за запитом можна буде отримати фітосанітарний та Євро-1 сертифікати для експорту. Крім того, провести маркування, фасування товару та оформити митні вантажі. 

Логістична карта Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАЛогістична карта Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Новий митний термінал на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВАНовий митний термінал на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА
Новий митний термінал на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВАНовий митний термінал на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

За його словами, термінал відкрила компанія «BROKER SERVICE», яка добре знайома з труднощами, з якими стикаються брокери, імпортери та експортери.

«Термінал дозволить якісно обслуговувати наш бізнес. Ціни будуть краще, намагаємося робити по-європейські. Запрошую білий бізнес до співпраці, а ми працюємо далі»,  — зазначив Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім озвучив план відновлення економіки регіону після завершення повномасштабної війни. Зокрема, на території області планують відкрити 60 великих підприємств, які працюватимуть на базі технопарків.

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