Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Зерносховище у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив план відновлення економіки регіону після завершення повномасштабної війни.

Про це він повідомив під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

За словами Віталя Кіма, на території області планують відкрити 60 великих підприємств, які працюватимуть на базі технопарків. Один з них, розраховує очільник ОВА, може відкритися вже у 2025 році.

— Як ми бачимо те, що робити після того, як все завершиться нашою перемогою, на яку всі чекають. Як можна відновлювати регіон, який складний щодо бізнесу. Одну зі ставок ми робимо на технопарки. У нас їх зареєстровано два. Один великий у стадії реалізації. По ним вже пройшли доволі серйозні перемовини. І є доволі амбітний план, що буде створено 60 великих підприємств на території Миколаївської області за рахунок міжнародного бізнесу. В них усіх одна умова — щоб закінчилася війна, і тоді вони будуть щось робити. Але для того, щоб вони могли це зробити, ми готуємося. Ділянка вже готова, інфраструктура теж. Але я гадаю, що цей проєкт може реалізовуватись у 2025-26 роках. Сподіваюсь, що в 2025 перший відкриється, — сказав Віталій Кім.

Реклама

Індустріальні парки на Миколаївщині

У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.

А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.

Нагадаємо, що нещодавно зареєстрований індустріальний парк SUNART планують побудувати у Кривоозерській громаді Первомайського району Миколаївської області.