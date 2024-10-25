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У Вознесенську на Миколаївщині зареєстрували індустріальний парк: обіцяють вкласти ₴56 млн

Індустріальний парк, фото: Industry parkІндустріальний парк, фото: Industry park

На Миколаївщині зареєстрували новий індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ». Для будівництва необхідної інфраструктури компанія-ініціатор товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛАТ» планує витратити близько 56 мільйона гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних парків ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 25 жовтня.

Зазначається, що парк займатиме площу 19,0539 га на території  Вознесенська та села Бузького. На території парку обіцяють створити близько 1050 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, таких як виробництво шкіри, будівельних матеріалів, машинобудування, а також у сфері науково-технічної діяльності та інформаційних технологій.

На будівництво інфраструктури компанія-ініціатор ТОВ «КУЛАТ» хоче витратити близько 56 мільйонів гривень власних коштів.

«Окрім цього, планується, що резиденти індустріального парку залучать інвестиції на суму до 800 мільйонів гривень для будівництва своїх об’єктів, а керуюча компанія проінвестує до 20 мільйонів гривень протягом трьох років. Завдяки податковим пільгам учасники переробної промисловості додатково внесуть близько 9,7 мільйонів гривень у розвиток парку до 2027 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що  за даними YouControl, ТОВ «КУЛАТ» зареєстровано у Вознесенську. Основними видами діяльності підприємства є оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою, текстильними товарами та торгівля одягом і взуттям.  Засновником товариства є Кістечко Іван Миколайович

Також вказано, що ТОВ пов’язане з іншим товариством з обмеженою відповідальністю «Шкіряно-взуттєвивий холдінг», яке займається торгівлею одягом і взуттям. Крім того ТОВ має зв’язок і з вознесенським готельно-ресторанним комплексом «Тоскана».

Загалом до Реєстру індустріальних парків вже внесено 97 індустріальних парків.

Індустріальні парки на Миколаївщині

У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.

А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.

Нагадаємо, що нещодавно зареєстрований індустріальний парк SUNART планують побудувати у Кривоозерській громаді Первомайського району Миколаївської області.

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