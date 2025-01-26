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Депортація нелегальних мігрантів: як це вплине на економіку США

Мігранти до США. Фото: Getty ImagesМігранти до США. Фото: Getty Images

Якщо Дональду Трампу вдасться реалізувати план повної депортації нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів, економіка країни може втратити до 8% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Такий висновок зроблено в аналітичному дослідженні Bloomberg Economics.

За оцінками, кількість нелегальних мігрантів у США становить приблизно 11 мільйонів осіб. Трамп заявив про намір депортувати всіх, хто перебуває в країні без відповідних дозволів. Уже 24 січня нова адміністрація розпочала депортацію мігрантів до Гватемали та Сальвадору за допомогою американських військових літаків.

Аналітики попереджають, що реалізація таких заходів може завдати серйозного удару по економіці США. Зокрема, прогнозуються:

  • Зростання інфляції;
  • Дефіцит робочої сили у сільському господарстві та будівництві;
  • Зменшення ВВП на 8% через скорочення чисельності населення.

Нагадаємо, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

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