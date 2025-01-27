Миколаївська ОВА планує витратити ₴4,4 млн на охорону фортифікацій

Будівництво фортифікацій, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На охорону фортифікаційних споруд на території Миколаївської області планують витратити 4,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник такої послуги – Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації.

Підрядник повинен буде надавати послуги з охорони фортифікацій в області до 31 березня 2025 року або до моменту повної передачі цих споруд на баланс Міністерства оборони України.

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Учасники тендеру висловили сумніви щодо доцільності залучення приватних охоронних компаній для виконання цього завдання, оскільки такі об'єкти часто розташовані в зоні бойових дій і потребують захисту виключно силами державних правоохоронних органів або військових формувань.

«Як ви собі уявляєте охорону фортифікаційних споруджень приватною охоронною компанією, що знаходиться на лінії бойового зіткнення? По всім нормативним документам, Ви повинні передати їх на утримання Міністерству оборони України», – написав один з часників.

Однак в ОВА відповіли, що наразі у них відсутні ресурси для самостійної охорони об'єктів, а тендер проводиться згідно з чинними нормами законодавства.

«У департамета відсутні повноваження та трудові ресурси, щоб здійснювати охорону даних об'єкті, тому існує потреба в даній закупівлі», – додали там.

Подати пропозиції учасники можуть до 30 січня, а підрядника обиратимуть вже наступного дня у форматі відкритих торгів з особливостями, що передбачає скорочені терміни подачі заявок та оскарження.

Фортифікації на Миколаївщині

Миколаївська область є лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд. Водночас нещодавно з бюджету області перерозподілили кошти на будівництво фортифікацій на Запоріжжі.

Наразі в Україні оновлюють механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікаційних споруд на прифронтових територіях. Протягом місяця оборонні споруди, зведені у 2024 році, передадуть на баланс Міністерства оборони.

Ще у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

Заступника міністра оборони України Іван Гаврилюк казав, що роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Тоді він зазначив, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

Водночас начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив «Новинам Приазов’я», що фортифікації створюють не лише на Миколаївщині, а і в інших регіонах півдня на випадок непередбачуваних обставин: «Так, звісно, може викликати занепокоєння фортифікація десь в районі, наприклад, між Миколаєвом і Одесою, в полях. І, звісно, може виникати питання, що відбувається? Ми що, вже чекаємо ворога на Одеській трасі? Насправді відбувається те, що планово і мало відбуватися».