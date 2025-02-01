У Херсоні облаштують меморіали загиблим військовим за ₴5,9 млн
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- Аліна Квітко
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14:38, 01 лютого, 2025
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У Херсоні встановлять меморіальні комплекси на кладовищі Геологів, де поховані військовослужбовці.
Про це свідчить інформація з порталу ProZorro, пишуть «МикВісті».
Комунальне підприємство «Ритуальна служба міста Херсона» оголосило тендер на закупівлю 100 пам’ятників за 6 мільйонів гривень.
Меморіальні комплекси будуть складатися з чорного полірованого хреста, гранітної тумби, нижньої плити, вставки для фото та таблички з іменем і датами життя загиблого. Усі елементи виготовлять з високоякісного граніту Габро. Для забезпечення чіткої видимості написів та тризуба навіть у дощову погоду їх покриють спеціальною білою фарбою.
Згідно з умовами тендеру, пам’ятники доставлятимуть партіями протягом п’яти робочих днів після кожного замовлення. Повне постачання планують завершити до кінця 2025 року.
У тендері взяли участь три учасники, серед яких найнижчу ціну — 4,9 мільйона гривень — запропонував ФОП «Кагальняк Віталій Вікторович». Наразі очікується ухвалення рішення щодо переможця.
Нагадаємо, що у Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.
Також до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.
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