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У Херсоні облаштують меморіали загиблим військовим за ₴5,9 млн

Територія кладовища Геологів Херсонської громади. Фото: міськрада ХерсонуТериторія кладовища Геологів Херсонської громади. Фото: міськрада Херсону

У Херсоні встановлять меморіальні комплекси на кладовищі Геологів, де поховані військовослужбовці.

Про це свідчить інформація з порталу ProZorro, пишуть «МикВісті».

Комунальне підприємство «Ритуальна служба міста Херсона» оголосило тендер на закупівлю 100 пам’ятників за 6 мільйонів гривень.

Меморіальні комплекси будуть складатися з чорного полірованого хреста, гранітної тумби, нижньої плити, вставки для фото та таблички з іменем і датами життя загиблого. Усі елементи виготовлять з високоякісного граніту Габро. Для забезпечення чіткої видимості написів та тризуба навіть у дощову погоду їх покриють спеціальною білою фарбою.

Згідно з умовами тендеру, пам’ятники доставлятимуть партіями протягом п’яти робочих днів після кожного замовлення. Повне постачання планують завершити до кінця 2025 року.

У тендері взяли участь три учасники, серед яких найнижчу ціну — 4,9 мільйона гривень — запропонував ФОП «Кагальняк Віталій Вікторович». Наразі очікується ухвалення рішення щодо переможця.

Нагадаємо, що у Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні. 

Також до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

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