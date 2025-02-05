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На завершення реконструкції дитсадка в Ракетному Урочищі з бюджету Миколаєва направлять майже ₴16 мільйонів

Реконструкція дитячого садка №87 «Вишенька». Фото: архів «МикВісті» 2020 рікРеконструкція дитячого садка №87 «Вишенька». Фото: архів «МикВісті» 2020 рік

У 2025 році на завершення капітального ремонту дитячого садка №87 у Миколаєві виділили 15,8 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу, 4 лютого повідомила директорка Департаменту енергетики Миколаївської міськради Алла Луцька, пишуть «МикВісті».

Як відомо, ремонтні роботи в садочку стартували ще у 2018 році, і за цей час, за даними Prozorro, на об’єкт уже спрямували 13,8 мільйона гривень, без урахування витрат на розробку та коригування проєктно-кошторисної документації. Виконує роботи підрядна компанія «Південьбуд Миколаїв ЛТД».

За її словами, до початку повномасштабного вторгнення у закладі вже виконали частину ремонтних робіт, і ступінь готовності будівлі становила 85%. Щоб зберегти виконані роботи, було прийнято рішення скоригувати проєкт і виділити фінансування на завершення робіт.

— Ми скоригувати проєкт по дитячому садочку №87, який  є єдиним закладом на такий великий мікрорайон міста. До війни було зроблено ряд робіт і ступінь готовності цього дитсадка складав 85%. Тому, щоб не втрачати все інше, ми скоригувати проєкт і заклали в цьому році 15 мільйонів 829 тисяч гривень на капітальний ремонт. Ми включити туди благоустрій теплу підлогу для дітей, де є басейн. Ще треба там запустити протипожежну систему, – сказала Алла Луцька.

Окрім цього, Алла Луцька зазначила, що департамент енергоефективності до війни розпочав роботи на близько 14 обʼєктах, однак через обмежені фінансові ресурси їх реалізацію поки відкладають.

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дитячий садок №87 в Ракетному Урочищі відкриють для відвідування у 2025 році.

Ремонт дитсадку в Ракетному Урочищі

Ще у червні 2020 року депутатка міської ради, голова фракції «Європейська Солідарність» Олена Кісельова висловила своє невдоволення тим, як фінансується ремонт дитячого садка №87. На той час цей заклад потрапив у проєкт «Велике будівництво» президента Володимира Зеленського.

— Починали ми ще 2018 року. Це проєктні роботи, захід на будівельний майданчик. Дещо були проблеми з фінансуванням — то багато, то не дуже, трохи було буксирування підрядника, — розповіла раніше Олена Кісельова.

Тоді ж депутатка зазначила, що після включення дитсадка до президентського проєкту — облдержадміністрація почала вимагати звіту про процес його ремонту, але жодного державного фінансування на нього виділено не було. Ремонт проводиться лише за рахунок коштів бюджету Миколаєва.

Олена Кісельова вимагала розібратися з проблемою фінансування на завершення ремонту дитячого садка №87.

Перший етап реконструкції дитячого садка завершили у жовтні 2020 року: утеплили фасад та підлогу у чотирьох групах. Тоді перебіг реконструкції дитсадка оглянув мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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