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Одеська мерія відзвітувала про інвентаризацію 214 гектарів комунальної власності

Вид Одеси. Ілюстративне фото: UamedtoursВид Одеси. Ілюстративне фото: Uamedtours

В Одеській мерії відзвітували про завершення інвентаризації земель комунальної власності. Загалом землевпорядники перевірили понад 214 гектарів.

У міськраді запевняють, що ця робота допоможе знайти землі, які не використовуються або застосовуються не за цільовим призначенням. 

Зазначається, що під час останньої сесії міськради депутати затвердили технічну документацію із землеустрою, відповідно до якої право власності на земельні ділянки зареєструють за Територіальною громадою Одеси.

Також на сесії ухвалили рішення про продовження інвентаризації земель комунальної власності ще в 16 різних локаціях міста. Зокрема, перевірку запланували у Хаджибейському та Пересипському районах, де роботи розпочнуться найближчим часом.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада найближчим часом підготує список об’єктів, що підлягають приватизації, і надасть їх для розгляду депутатським комісіям. 

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