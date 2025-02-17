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На Миколаївщині підприємці зареєстрували понад 18 тисяч касових апаратів

Використання касового апарату. Ілюстративне фото: Ольга ПушкоВикористання касового апарату. Ілюстративне фото: Ольга Пушко

Станом на 1 лютого цього року підприємці Миколаївської області використовують понад 18 тисяч касових апаратів у своїй діяльності.

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби області, наразі зареєстрували 5484 звичайних касових та 12729 програмних касових апаратів.

У відомстві наголосили, що продаж товарів через Інтернет не звільняє підприємців від необхідності реєстрації та застосування касових апаратів.

«Фіскальний чек є запорукою продажу якісного товару та сплати податків до бюджету, а також можливістю покупця товарів захистити свої права як споживача», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що у січні 2025 року під час перевірок податкової служби до бюджету додатково нарахували 52,2 мільйони гривень.

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