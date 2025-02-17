На Миколаївщині підприємці зареєстрували понад 18 тисяч касових апаратів
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- Світлана Іванченко
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19:55, 17 лютого, 2025
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Станом на 1 лютого цього року підприємці Миколаївської області використовують понад 18 тисяч касових апаратів у своїй діяльності.
Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби області, наразі зареєстрували 5484 звичайних касових та 12729 програмних касових апаратів.
У відомстві наголосили, що продаж товарів через Інтернет не звільняє підприємців від необхідності реєстрації та застосування касових апаратів.
«Фіскальний чек є запорукою продажу якісного товару та сплати податків до бюджету, а також можливістю покупця товарів захистити свої права як споживача», — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що у січні 2025 року під час перевірок податкової служби до бюджету додатково нарахували 52,2 мільйони гривень.
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