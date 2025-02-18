Більше половини українців, які отримали «тисячу Зеленського», витратили її на комунальні послуги

Одна тисяча гривень. Ілюстративне фото: biz.today.ua

Українці у 56% випадків витратили «тисячу Зеленського» та «Національний кешбек» на оплату комунальних послуг.

Це повідомляють у Міністерстві економіки.

Загалом на сплату комунальних послуг українці витратили 3,8 мільярда гривень з «тисячі Зеленського». Серед інших популярних статей витрат були:

мобільний зв'язок — 1,4 мільярда гривень;

заклади харчування — 386 мільйонів гривень;

ліки — 189 мільйонів гривень;

комп'ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 мільйонів гривень.

Найменше українці витратили на кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 мільйонів гривень.

Загальна сума коштів із «тисячі Зеленського» та «Національного кешбеку», витрачених українцями з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року, становить 6,7 мільярда гривень з отриманих 9,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, що до 31 березня держслужбовці мають задекларувати отримані виплати за програмами «Національний кешбек» і «Зимова єПідтримка».